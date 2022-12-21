Луганск, 21 декабря, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки более 25 боевиков ВСУ, сообщили 21 декабря в Народной милиции ДНР.

Минобороны РФ Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган»

«Потери в живой силе противника составили более 25 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, был уничтожен один танк «Т-64БВ», две самоходные гаубицы AHS Krab и М-777 и шесть единиц бронированной и автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ.

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