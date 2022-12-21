Москва, 21 декабря, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о сборе биометрических персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский Сбор биометрических данных

Закреплен запрет на принудительный сбор биометрии, предполагается в будущем установить ответственность за подобное принуждение.

«Любой человек сможет в любой момент отказаться от сдачи своих персональных данных. Если же он согласился, но передумал, то он также сможет отозвать данное ранее согласие на обработку данных», — пояснил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Вводится запрет на любую дискриминацию людей, отказывающихся предоставлять свои биометрические данные.

Закрепляется порядок отказа гражданина от сдачи биометрии. Сделать это можно будет в письменной форме через любое отделение МФЦ. Также гражданин сможет отозвать в любой момент ранее данное согласие на обработку биометрии. Такие же действия могут быть совершены родителями в отношении детей. Следить за разрешениями и запретами на использование персональных данных, в том числе биометрических, станет возможным через портал «Госуслуги».

В КПРФ видят риски принятия закона. Там убеждены, что наступает новый этап в деле организации того, что некоторые граждане называют «электронным концлагерем».

«Мы видим, что коммерческие и государственные структуры активно собирают личные данные граждан… Предпринимается попытка создать своего рода «электронное досье» на каждого гражданина России», — рассуждает депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов.

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В Госдуме также напомнили, что разрабатываются законы об ответственности за утечку персональных данных. Речь идет об оборотных штрафах для компаний и об уголовной ответственности для физлиц. Минцифры предложило поправки в Уголовный кодекс, которые вводят уголовную ответственность для тех, кто крадет персональные данные, кто распространяет — до 10 лет лишения свободы.

Важно понимать, что взрывной рост утечек персональных данных в высокой степени связан со специальной военной операцией, убежден глава комитета Госдумы по информполитике Хинштейн.