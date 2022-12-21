Владивосток, 21 декабря, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Во Владивостоке мужчина, арестованный за групповое изнасилование и разбой, напал на сотрудницу СИЗО-1. Об этом сообщает «АиФ-Приморье».

Richard Bistrong Камера СИЗО

Согласно опубликованным данным, инцидент произошел 19 декабря, когда девушка-надзиратель собиралась вывести заключенного на прогулку. Арестанта сразу же задержали сотрудники изолятора.

В настоящее время жизни и здоровью сотрудницы СИЗО ничего не угрожает. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врачи из Приморья в воздухе оказали помощь двум пассажирам и бортпроводнику.

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