Красноярск, 21 декабря, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Преподавателя мусульманского права одной из воскресных школ в Красноярске осудили за публичные призывы к терроризму и вовлечение граждан в террористическую деятельность. Об этом 21 декабря сообщает управление ФСБ по региону.

Минобороны.рф Боец подразделения антитеррора ВС России

По информации агентства, Южный окружной военный суд приговорил обвиняемого к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Фигурант уголовного дела был признан виновным в склонении и вербовке лиц в совершение террористической деятельности, а также в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

В материалах дела указано, что осужденный распространял в социальной сети видеоматериалы оправдывающие действия террористической организации, а также склонял прихожан своей школы к участию в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков.