Москва, 21 декабря, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев встретился 21 декабря с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом Медведев написал в телеграм-канале.

Телеграм-канала Дмитрия Медведева Встреча Дмитрия Медведева с Си Цзиньпином

Встреча прошла в государственной резиденции китайского лидера в Пекине.

Медведев передал Си Цзиньпину послание президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что в России с обеспокоенностью следят за провокационными действиями США в отношении Тайваня. По его словам, руководство КНР в этой непростой ситуации проводит сбалансированную ответственную политику.

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