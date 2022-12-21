Медведев встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином
Москва, 21 декабря, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев встретился 21 декабря с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом Медведев написал в телеграм-канале.
Телеграм-канала Дмитрия Медведева
Встреча Дмитрия Медведева с Си Цзиньпином
Встреча прошла в государственной резиденции китайского лидера в Пекине.
Медведев передал Си Цзиньпину послание президента России Владимира Путина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что в России с обеспокоенностью следят за провокационными действиями США в отношении Тайваня. По его словам, руководство КНР в этой непростой ситуации проводит сбалансированную ответственную политику.
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