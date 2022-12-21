Рим, 21 декабря, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Мир на Украине не может быть достигнут путём нарушения международного права. Об этом 21 декабря заявил лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперёд, Италия», бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в интервью в газете Corriere della Sera.

Niccolò Caranti Сильвио Берлускони

«Нынешний сценарий развития событий меня очень беспокоит, слишком часто звучат с легкостью угрозы, в том числе применения ядерного оружия», — сказал Берлускони.

По его словам, необходим немедленный мир, но он не может быть достигнут за счёт нарушения международного права, а также за счёт того, чтобы вбить клин между западными странами и разделить их.

Он добавил, что работает над мирным урегулированием.

Ранее Берлускони предлагал себя и экс-канцлера Германии Ангелу Меркель в качестве посредников в переговорах между Москвой и Киевом.