Луганск, 21 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ, заявил 21 декабря официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Минобороны РФ Уничтожение ВСУ

По его словам, за сутки в ходе активных наступательных действий сил ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной техники.

«Уничтожено: до 35 человек личного состава», — цитирует его телеграм-канал ведомства.

Также было уничтожено три бронетранспортёра, две артиллерийские установки и 13 единиц специальной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что призванные по мобилизации военные ВСУ покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе.

Кроме того, боевики ВСУ готовят город Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике к городским боям.