Силы ЛНР за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ
Луганск, 21 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ, заявил 21 декабря официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, за сутки в ходе активных наступательных действий сил ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной техники.
Также было уничтожено три бронетранспортёра, две артиллерийские установки и 13 единиц специальной автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что призванные по мобилизации военные ВСУ покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе.
Кроме того, боевики ВСУ готовят город Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике к городским боям.