Москва, 21 декабря, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры боевого слаживания российских и белорусских военнослужащих. Соответствующее видео было опубликовано 21 декабря в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

На кадрах виден запуск противотанковых управляемых ракет, которые на сегодняшний день являются одним из самых высокоточных и опасных оружий пехоты, тренировки по имитации боестолкновения в городских условиях, включая зачистку помещений зданий, а также занятия по управлению военной техникой.

«В данном учебном месте, в этом здании приобретаются максимальные тактические навыки, военнослужащие чувствуют друг друга, тактически слаживаются и выполняют задачи с наиболее эффективным коэффициентом и максимальной отдачей», — сообщил заместитель командира отдельного парашютно-десантного батальона Вооруженных сил Белоруссии с позывным Байкал.