Москва, 21 декабря, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Представленные к наградам российские танкисты рассказали, как в бою обратили противника в бегство, уничтожили украинскую технику и захватили трофеи. Видеоролик о героях опубликован 21 декабря в телеграм-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Командир Николай Матряницкий, наводчик Сергей Иванчук и мехвод Дмитрий Савельев с самого начала спецоперации участвуют в боях на одной машине. Танк, по их словам, хороший, ни разу их не подводил, в экипаже «каждый знает своё дело».

Танкисты рассказали, что были предупреждены о возможном наступлении противника. Они открыли огонь, когда заметили два надвигающихся танка ВСУ.

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«Выстрел — цель, откатились. Ещё выстрел — цель», — рассказали танкисты.

После сделанных выстрелов противник начал отступать.

«Поразили два танка, два БМП, забрали трофейный танк и БМП. По радиостанции сказали: противник ушёл далеко назад», — добавили бойцы.

Экипаж танка представили к наградам за результативный бой и захваченные трофеи.

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