Москва, 21 декабря, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Центральный Банк РФ приветствует любые шаги для решения проблем граждан России с заблокированными иностранными активами. Об этом 21 декабря заявили в пресс-службе регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Мы приветствуем любые шаги, направленные на решение проблем инвесторов с заблокированными иностранными ценными бумагами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выданная Национальному расчётному депозитарию (НРД), входящему в группу «Мосбиржи», лицензия Люксембурга требует изучения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство финансов Люксембурга разрешило разблокировать активы граждан России, которые были заморожены из-за санкций против НРД.