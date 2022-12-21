Санкт-Петербург, 21 декабря, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Группа иностранных граждан, приехавших в Россию в поисках работы, устроила конфликт в примыкающем к Петербургу городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти. В результате перешедшего в драку спора за рабочие места один из участников стычки нанес ножевое ранение оппоненту и скрылся, но был обнаружен и задержан в Москве.

Maarten Van Damme Нож

Как сообщили 21 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, конфликт в результате спора за рабочие места в сфере доставки продуктов произошел поздно вечером 16 декабря на паркинге крупного торгового комплекса в Кудрово. Получивший тяжелое ножевое ранение 21-летний мигрант был помещен в реанимацию. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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Как установили сотрудники уголовного розыска Всеволожского района, 27-летний подозреваемый, гражданин сопредельного государства, скрываясь от полиции, уехал в Москву. Оперативники выехали в столицу, задержали подозреваемого на 5-й Парковой улице в Измайлово и доставили во Всеволожск для проведения следственных действий.