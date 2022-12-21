Москва, 21 декабря, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге лейтенанта Александра Шеханова в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Согласно опубликованным данным, колонна лейтенанта следовала в заданный район. Заметив засаду противника на маршруте движения, офицер открыл огонь и вынудил украинских националистов сосредоточиться на нем. Этот смелый шаг позволил основным силам перестроиться в боевой порядок.

Несмотря на ранение, военнослужащий продолжил командовать личным составом на передовой, что позволило нанести существенный урон противнику.

Боевики, дождавшись подкрепления, отрезали часть колонны от основных сил. Сориентировавшись в ситуации, Шеханов вывел из окружения более 20 человек, соединился с резервными силами и разбил противника, перейдя в контрнаступление.