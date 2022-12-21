Москва, 21 декабря, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Реальные располагаемые доходы населения России в 2023 году будут падать, хотя и не сильно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал результаты исследования HeadHunter, согласно которым в 2022 году доходы выросли у каждого шестого жителям России, а снизились — у каждого пятого.

(сс) jambulboy Доходы растут

«Рост доходов населения — это производная от роста экономики, — сказал Остапкович. — Когда растет экономика, растет прибыль. Предприниматели заинтересованы в найме персонала. Заинтересованы в повышении его заработных плат. А если растет прибыль, то увеличивается налогооблагаемая база, в бюджет поступает больше налогов и государство помогает низкодоходному населению. И вот что касается роста экономики, то меня, как говорил один киногерой, терзают смутные сомнения. Мне кажется, что следующий год будет по экономике в минусе. Потому что мы еще дна не достигли. Падение продолжится и в 2023 году. В лучшем случае мы выйдем на ноль в 2024 году. И то в 2024 году мы будем отбивать те потери, которые экономика понесла в 2022 и 2023 годах. И на базу 2021 года мы выйдем в 2025 году. И начнем прибавлять. Если не прилетят очередные стаи «черных лебедей». То есть на рост доходов раньше середины 2024 года или начала 2025 года рассчитывать нельзя. Тем более у нас крупные проблемы в основных отраслях, которые дают налоги. Как поведет себя нефть? Как поведет себя газ? Как поведет себя валюта? Поэтому мне кажется, что 2023 год по реальным располагаемым доходам мы пройдем в минусе. Пусть и в небольшом. Но в минусе».

По его словам, сильнее всего в 2023 году будут падать доходы у неквалифицированного населения.

«Во всех видах деятельности. Потому что сейчас наблюдается высокая турбулентность на рынке труда. И в большом почете квалифицированные люди. Они будут котироваться на рынке. А вот доходы низкоквалифицированных граждан будут падать. Естественно, будут расти доходы у тех, кто занят в отраслях, которые будут давать позитивный эффект экономического роста. Может быть, это будут металлурги, может быть, легкая промышленность (так как будет проводить импортозамещение). Кроме того, будут расти доходы у тех, кто будет занят на прорывных технологиях. Например, IT, транспортное машиностроение, фармацевтика. Эти отрасли будут на виду», — подытожил Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российскому правительству нужно добиться, чтобы в 2023 году в стране был ощутимый реальный рост заработных плат.