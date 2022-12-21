Санкт-Петербург, 21 декабря, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Приход тёплого атмосферного фронта в «замороженный» Петербургский регион, как и прогнозировали специалисты, обернулся ледяным дождем. Из-за него в городе возник сильный гололёд, а дороги и тротуары покрылись коркой льда. В течение дня в Северной столице пройдут дожди, что только усилит скользкость на дорогах.

Дарья Драй ИА REGNUM Скользкая дорога

По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, «скоро подходит основная зона осадков, но уже в виде дождя, поэтому сильные гололеды начнутся в ближайшее время».

При этом в городе до сих пор сохраняется небольшой мороз (минус 3,4 градуса) и температура воздуха постепенно перейдет через ноль градусов только после обеда. Поэтому нарастание гололеда будет происходить всю первую половину дня.

«Сейчас уже Санкт-Петербург покрыт тонкой ледяной корочкой, но может получиться и ледяной панцирь», — отметил Колесов.

Из-за тяжелых погодных условий Госавтоинспекция Петербурга обратилась ко всем водителям с просьбой быть предельно внимательными, особенно при движении по мостам и путепроводам.

Напомним, в Санкт-Петербурге 21 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за ледяного дождя и гололёда.