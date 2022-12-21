Москва, 21 декабря, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Законопроект, призванный сократить сроки признания военнослужащих пропавшими и умершими, разработали депутаты Госдумы от ЛДПР, сообщил депутат Сергей Леонов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС РФ на Украине

Предлагается сократить сроки признания военнослужащих пропавшими с одного года до шести месяцев, а умершими спустя два года от даты признания пропавшим.

Таким образом, сроки признания военнослужащих погибшими предлагается установить вне зависимости от даты окончания специальной военной операции.

Изменение статуса ведёт к наследственным процедурам и выплатам, отметили авторы инициативы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по обороне подготовит предложения по похоронам бойцов частных военных компаний.

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