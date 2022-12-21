Москва, 21 декабря, 2022, 10:01 — ИА Регнум. День беременных необходимо официально закрепить в российском календаре в рамках мер по преодолению демографического кризиса. Об этом говорится в обращении уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной (КПРФ), сообщает 21 декабря RT.

Карл Брюллов. Итальянка, ожидающая ребенка, разглядывает рубашку, муж сколачивает колыбель (фрагмент). 1831

Волынец напомнила о крайне сложной демографической ситуации в России и о том, что президент Владимир Путин поручил правительству разработать меры «кардинального характера» для поддержки семей с детьми. В этой связи дважды в год уместно официально отмечать День беременных, полагает омбудсмен.

«Так как беременность протекает девять месяцев в году, установление Дня беременных 7 апреля и 7 октября на любом сроке беременности затронет указанные даты», — пояснила Волынец.

Она попросила Останину поддержать инициативу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы России Виталий Милонов («Единая Россия») предложил открыть центры семейного счастья на базе детских поликлиник.

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