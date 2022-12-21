Донецк, 21 декабря, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Боевики ВСУ за прошедшие сутки 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 58 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что на донецком направлении ВСУ применяли РСЗО и артиллерию 155 мм, на ясиноватском — артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 мм, на горловском — РСЗО, артиллерию 155 и 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным заявил, что киевские боевики стреляют по жилым кварталам Донецка, но эти факты игнорируются на Западе.

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