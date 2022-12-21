Вашингтон, 21 декабря, 2022, 09:49 — ИА Регнум. США не будут отправлять своих военных на Украину для участия в конфликте с Россией, но помогут Киеву поставками вооружений на «миллиарды долларов». Об этом высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

Позиция Байдена по поводу неучастия военных в конфликте, подчеркнул он, не изменится «ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году». Вместо этого США отправляют на Украину военное оборудование «на десятки миллиардов долларов» и современное вооружение.

По его словам, украинских военных будут обучать обращению с зенитно-ракетными комплексами Patriot на территории третьей страны. После обучения батарея ЗРК будет отправлена на Украину.

США продолжат «решительно поддерживать Украину на военном, экономическом, энергетическом и гуманитарном фронтах» без вступления в прямой конфликт с Россией, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме подтвердили, что 21 декабря в Вашингтоне состоится встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Байден обсудит с Зеленским ход боевых действий на Украине, помощь Киеву со стороны западных стран и антироссийские санкции.

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