Вашингтон, 21 декабря, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты является «сигналом» российскому лидеру Владимиру Путину, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», сообщается на сайте Белого дома.

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в США

«Речь идет о том, чтобы послать сигнал Путину и послать сигнал миру, что Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что Путин якобы ошибся в том, что «украинцы уступят, а НАТО будет разобщено».

«И это то, что продемонстрирует этот визит», — добавили в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме заявили, что Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и встретится с президентом США Джо Байденом. Кроме того, украинский лидер выступит в Конгрессе США.

Байден в ходе личной встречи с Зеленским обсудит ход боевых действий на Украине, помощь Киеву со стороны западных стран и санкции против России, уточнили в администрации президента США.

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