В Белом доме назвали визит Зеленского в США «сигналом Путину»
Вашингтон, 21 декабря, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты является «сигналом» российскому лидеру Владимиру Путину, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», сообщается на сайте Белого дома.
Там также отмечается, что Путин якобы ошибся в том, что «украинцы уступят, а НАТО будет разобщено».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме заявили, что Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и встретится с президентом США Джо Байденом. Кроме того, украинский лидер выступит в Конгрессе США.
Байден в ходе личной встречи с Зеленским обсудит ход боевых действий на Украине, помощь Киеву со стороны западных стран и санкции против России, уточнили в администрации президента США.
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