Москва, 21 декабря, 2022, 09:12 — ИА Регнум. С начала 2022 года в жилых домах Москвы в ходе реализации региональной программы капитального ремонта заменили более 2,2 тыс. лифтов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 декабря заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

«Больше всего лифтов обновили в Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном административных округах», — отметил глава Комплекса городского хозяйства.

По его словам, соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

Что важно, при проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. Оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

Бирюков также напомнил, что масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы более десяти лет назад. За всё время её реализации в городе заменили более 40 тыс. лифтов в жилых домах.