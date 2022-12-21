Вашингтон, 21 декабря, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и встретится с президентом США Джо Байденом. Кроме того, украинский лидер выступит в Конгрессе США, подтвердили в Белом доме.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что Байден в ходе личной встречи с Зеленским обсудит ход боевых действий на Украине, помощь Киеву со стороны западных стран и антироссийские санкции.

США не направят своих военных для участия в конфликте на Украине «ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году», подчеркнул он. Вместо этого Вашингтон будет поддерживать Украину поставками военного оборудования и передовых вооружений «на миллиарды и миллиарды долларов».

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