Москва, 21 декабря, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в этом году не будет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации российского лидера.

ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что в администрации президента «предподготовка» к выступлению велась, однако до масштабной работы над текстом дело не дошло.

В Кремле намерены перенести послание на 2023 год, когда прояснится обстановка в спецоперации на Украине, пояснил источник.

Вместе с тем ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высокопоставленный источник не исключил послания в начале 2023 года.

«Послания может не быть до конца года. Не исключено, что послание состоится в 2023 году», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появились сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы обратится с посланием к Федеральному собранию 27 декабря. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг эти сообщения, заявив, что они не соответствуют действительности.

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