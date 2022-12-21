Москва, 21 декабря, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 75 рублей впервые с 29 апреля, свидетельствуют данные торгов.

ИА REGNUM Евро

Так, по состоянию на 8:40 мск курс евро составлял 75 рублей (+1,50), доллара — 70,58 рубля (+1,70).

Напомним, в период с 7 по 13 декабря за один доллар в России давали на торгах почти 63 рубля, 19 и 20 декабря его стоимость достигала 67,7 рубля и 69 рублей соответственно.

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