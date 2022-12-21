Вашингтон, 21 декабря, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится 21 декабря в Вашингтоне. Американский лидер объявит о выделении Киеву нового пакета помощи, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с планированием визита Зеленского.

President.gov.ua Джо Байден и Владимир Зеленский

По информации двух источников телеканала, Зеленский находится на пути в США. Это будет его первый зарубежный визит с начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

В рамках визита запланирована встреча с Байденом и другими должностными лицами из администрации США, а также выступление Зеленского на совместном заседании обеих палат Конгресса.

«Байден объявит о дополнительной помощи Украине в размере $1,8 млрд во время ожидаемого визита», — сообщил официальный представитель США.

Новый пакет помощи станет дополнением к почти $20 млрд, выделенным США Украине с начала российской спецоперации.

В Белом доме пока не комментируют предполагаемый визит Зеленского и объявление Байдена о выделении помощи. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси не подтвердила информацию о запланированном выступлении Зеленского в Конгрессе США, сообщив, что ей ничего об этом не известно.

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