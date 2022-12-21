Луганск, 21 декабря, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Призванные по мобилизации военные ВСУ покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

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«В районе населенного пункта Соледар отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими», — сказал он РИА Новости.

Марочко уточнил, что позиции покидают мобилизованные военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главком ВСУ Валерий Залужный призвал президента Украины Владимира Зеленского ужесточить наказание для дезертиров.

По его словам, потери растут, есть проблемы в армии, с которыми уже трудно справляться.

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