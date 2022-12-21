Луганск, 21 декабря, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Боевики ВСУ готовят город Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике к городским боям, сообщил 21 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«В населенном пункте Артемовск идут активные подготовительные работы для ведения боевых действий в городских условиях», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, разведкой отмечено возведение в городе фортификационных сооружений, создание укрепрайонов и копка траншей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что командование ВСУ направило дополнительные силы и средства в район Соледара в Донецкой Народной Республике из-за успехов Вооруженных сил России на этом направлении.

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