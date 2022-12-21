Бахмут, ДНР, 21 декабря, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Активно готовятся к боям боевики ВСУ, которые находятся в Артёмовске Донецкой Народной Республики. Об этом 21 декабря рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

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По его словам, укрепрайоны и специальные сооружения для укрытия и эффективного размещения оружия возводятся силами украинских военных на территории города. Боевики киевского режима активно роют траншеи.

«Также оборудуются огневые точки в квартирах мирных граждан. Подвальные помещения социальных объектов используются в качестве складов ракетно-артиллерийского вооружения», — отметил Андрей Марочко.

Подготовка ведётся для боёв в условиях города, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Артёмовск посетил президент Украины Владимир Зеленский. Накануне в своём видеообращении он назвал Артёмовск «самой горячей точкой на всей линии фронта».