Москва, 21 декабря, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В России планируется построить два новых спутниковых завода для серийного выпуска космических аппаратов, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Официальное интернет-представительство президента России Юрий Борисов

По его словам, для этого госкорпорация намерена привлечь до 50 млрд рублей сторонних инвестиций.

«Эти средства станут основой для строительства двух серийных заводов для выпуска спутников», — сказал он в интервью «Ведомостям».

Борисов уточнил, что один из заводов может быть построен в Красноярске, а второй — в Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Борисов заявил, что в 2021 году убытки Роскосмоса составили чуть меньше нынешних — 31 млрд рублей.

Причина убытков — срыв сроков поставки заказов. Также к росту убытков привели антироссийские санкции, уточнил он.

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