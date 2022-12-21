Курск, 21 декабря, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Решением антитеррористической комиссии на территории Курской области продлили действие высокого уровня террористической опасности. Об этом глава региона Роман Старовойт написал в своём телеграм-канале.

Пресс-служба администрации Курской области Администрация Курской области

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Жёлтый уровень террористической опасности продлен в Курской области с 17:00 21 декабря на 15 суток.

Как отметил Старовойт, такое решение принято с учетом «текущей стабильно-напряженной обстановки на территории».

Как сообщало ИА REGNUM, действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в городе Севастополе продлили до 27 декабря.