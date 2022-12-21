Будапешт, 21 декабря, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Запад ошибся, пытаясь использовать Украину как военную базу. Такое мнение высказал спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер, выступая на радиостанции InfoRadio.

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Ласло Кевер

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«Западный мир допустил стратегическую ошибку, пытаясь не только вывести Украину из сферы интересов России, но и превратить ее в густонаселенную военную базу, направленную против России», — отметил председатель венгерского законодательного органа.

Он также подчеркнул, что введение санкций против России не было инициативой стран Европы, но почему-то элита стран ЕС горячо поддержала их введение. Реализацию этих ограничений Ласло Кёвер предложил рассматривать как попытку сильнее отделить Россию как экономически, так и политически.

Тем не менее спикер венгерского парламента считает необходимым вернуть Украине суверенитет «в пределах согласованных на международном уровне границ, включая границы Крымского полуострова».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подтвердилась информация о визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Украинский лидер находится уже в пути в США.