Попытка Запада сделать Украину военной базой названа стратегической ошибкой
В Венгрии попытку Запада сделать Украину военной базой признали стратегической ошибкой
Будапешт, 21 декабря, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Запад ошибся, пытаясь использовать Украину как военную базу. Такое мнение высказал спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер, выступая на радиостанции InfoRadio.
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«Западный мир допустил стратегическую ошибку, пытаясь не только вывести Украину из сферы интересов России, но и превратить ее в густонаселенную военную базу, направленную против России», — отметил председатель венгерского законодательного органа.
Он также подчеркнул, что введение санкций против России не было инициативой стран Европы, но почему-то элита стран ЕС горячо поддержала их введение. Реализацию этих ограничений Ласло Кёвер предложил рассматривать как попытку сильнее отделить Россию как экономически, так и политически.
Тем не менее спикер венгерского парламента считает необходимым вернуть Украине суверенитет «в пределах согласованных на международном уровне границ, включая границы Крымского полуострова».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее подтвердилась информация о визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Украинский лидер находится уже в пути в США.