Минск, 21 декабря, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Власти Белоруссии на неопределённый срок ограничили въезд, вход и временное пребывание в пограничной полосе на территории трёх районов Гомельской области, граничащих с Украиной. Постановление об этом подписал премьер-министр Роман Головченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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Отмечается, что временные ограничения не распространяются на физических лиц, следующих в пограничную полосу для выполнения служебных обязанностей, к своему месту жительства или родственников и обратно, а также в исключительных случаях с разрешения председателя государственного пограничного комитета.

Сроки действия постановления не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США не видят признаков того, что Белоруссия готовится принять участие в специальной военной операции.