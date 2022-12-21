Варшава, 21 декабря, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Более 110 тыс. беженцев с Украины лишились пособий, которые получали в Польше, из-за длительного отсутствия на территории страны. Контроль за крупными социальными выплатами там ужесточён, сообщила Gazeta Wyborcza.

LLs Украинские беженцы, пересекающие границу с Польшей

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Речь идёт о пособиях для семей «500+». По сведениям издания, платить перестают в случае отъезда из страны на срок более месяца. При этом мера касается как украинских беженцев, так и жителей Польши, получающих аналогичные выплаты.

О том, что получатели пособий долгое время не находятся в стране, власти узнают из разных источников, в том числе получают информацию от школ, где учились дети. Семьи, продолжавшие получать выплаты после отъезда из страны, будут вынуждены вернуть эти средства с процентами.

«Выезд гражданина Украины из Польши на срок более одного месяца лишает его права на легальное пребывание в нашей стране. Следствием этого является утрата им права на получение пособий для семей. Управление социального страхования уже приостановило выплату более 110 тысяч пособий», — пояснила пресс-секретарь управления социального страхования в Нижней Силезии Ивона Ковальская-Матис (Iwona Kowalska-Matis).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Украины, вынужденно покинувшие страну, подняли бунт и выразили сильный протест в связи с планами хорватских властей выселить их из отеля. Беженцев не устроило намерение переселить их в гостиницу в другом городе.