Москва, 21 декабря, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Курс доллара на Московской бирже 21 декабря вырос до 70 рублей. Столько платить за американскую валюту россиянам придётся впервые с 11 мая.

ИА REGNUM Рубль к доллару

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Удорожание зафиксировано по итогам торгов. По данным Мосбиржи, ощутимое ослабление рубля началось с 1 декабря с отметки в 61 рубль. В период с 7 по 13 декабря за один доллар в России давали на торгах почти 63 рубля, 19 и 20 декабря его стоимость достигала 67,7 и 69 рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в России можно ждать долгосрочного тренда на дальнейшее ослабление рубля в перспективе ближайших лет, ранее заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Мастеров.