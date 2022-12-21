Москва, 21 декабря, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Россия и Индия во взаимной торговле решили уйти от использования доллара и евро. Об этом рассказал РИА Новости директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

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«Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты», — сказал дипломат.

Кабулов добавил, что для полноценного перехода нужно урегулировать вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях. На данный момент Индия у России покупает в пять раз больше, чем продаёт.

«Специалисты над этим работают, ищут разумный компромисс. Но принципиально переходить надо», — резюмировал Замир Кабулов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил о намерении республики развить сотрудничество с Россией в сфере энергетики.