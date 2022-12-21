Москва, 21 декабря, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA. RU заявил, что в скором времени Польша станет военной супердержавой, готовой ударить по России через территорию Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«У поляков в скором времени будет очень хорошая система ПВО. У них будут прекрасные корейские танки «Пантеры» и самоходные артиллерийские установки. Истребители они закупают в достаточно большом количестве. Я думаю, что это будет реально самая сильная армия Европы. У людей огромное желание учиться военной подготовке. Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России за годы угнетения, когда они были колонией. Ждите поляков. Тот, кто предупреждён, тот вооружён. Нельзя недооценивать предстоящей угрозы», — спрогнозировал эксперт.

Прохватилов считает, что Польша будет наращивать свой контингент на Украине — появятся мощные частные военные компании. Иностранные специалисты уже готовят из Польши военную супердержаву Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, под предлогом создать зону безопасности на Западной Украине Вашингтон может отправить военных в Польшу для борьбы с Россией. Такие опасения выразил отставной американский полковник Дуглас Макгрегор.