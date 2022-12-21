Минобороны РФ рассказало о ходе боевых слаживаний в Белоруссии
Минобороны РФ: Белоруссии тестируют российские танки и обучают слаженно действовать бойцов
Минск, 21 декабря, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Стрельбам из танков и командным зачисткам зданий обучаются совместно российские и белорусские военнослужащие. Учения проходят на территории Белоруссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе Министерств обороны РФ.
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Подготовку бойцов Министерство обороны России показало на видео. На опубликованных кадрах военнослужащие стреляют из танков, перемещаются на боевых машинах в лесу по бездорожью и обследуют здания в поисках врагов. Тренировки в том числе проходят на локациях, где имитированы столкновения в городских условиях. Военнослужащие исследуют лабиринты комнат, прикрывая друг друга.
«Здесь крайне важна слаженность в работе расчётов. Бойцы должны понимать друг друга с полуслова. Каждый должен знать, что делать. Проходит слаживание боевых двоек. Здесь военнослужащие работают по-боевому сплочённо. В буквальном смысле, чувствуя плечо товарища», — подчеркнули в Минобороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны РФ показало кадры подготовки подразделений ВДВ на полигонах в тыловом районе зоны специальной военной операции. На видео десантники отрабатывают выполнение задач на автомобилях и квадроциклах, оснащенных скорострельными гранатомётами АНС-17.