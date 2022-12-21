Вашингтон, 21 декабря, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Кризис на южной границе США с мигрантами привёл к катастрофе для Вашингтона, угрожая безопасности страны, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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«Это вторжение в нашу страну. У нас больше нет границы. Техас не установил контроль и охрану над границей — Штаты оказались переполнены нелегальными мигрантами из разных стран», — признал Карлсон.

Политический обозреватель добавил, что нашествие нелегалов в приграничных городах привело к росту преступности и снижению уровня жизни.

Беженцы перебираются разными способами, в основном из Южной Америки. Они активно начали приезжать автобусами в Нью-Йорк с апреля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, отмена нормы о высылке мигрантов стала причиной увольнений из пограничной службы США. Люди отказываются от работы из-за ажиотажа на границе.