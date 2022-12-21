Токио, 21 декабря, 2022, 06:40 — ИА Регнум. В Японии совместно с Камбоджей намерены заняться обучением сапёров для вооружённых сил Украины. Кроме того, стране поставят миноискатели, сообщило японское издание Yomiuri.

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Решение об оказании этой помощи приняло правительство Японии. Обучение украинских военных навыкам сапёров планируется сначала проводить в камбоджийской столице Пномпене, а затем в Польше. Речь идёт о подготовке 15 человек.

Камбоджу привлекли к этой деятельности в связи с тем, что страна имеет богатый опыт по разминированию объектов. Множество взрывных устройств остались на территории государства после гражданской войны. Нейтрализация мин там проходит под руководством правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, больше половины жителей Японии не поддержали повышения расходов на оборону, ранее информировало издание Kyodo. Страна намерены увеличить свои расходы на оборону примерно до 6,5 трлн иен ($47 млрд.) в 2023 финансовом году с нынешних 5,2 трлн иен ($38 млрд.).