Вашингтон, 21 декабря, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Советник-посланник Посольства России в США Андрей Леденёв прокомментировал предоставление Минфином США гуманитарных изъятий из собственных санкционных режимов. По мнению дипломата, это очередная попытка Белого дома «отыграть» бездумно нагроможденные односторонние рестрикции.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Настрадались буквально все. Прежде всего — наименее обеспеченные страны, испытывающие беспрецедентное давление из-за спровоцированных Вашингтоном рыночных перекосов. А также бизнес, в страхе отказывающийся от операций из-за боязни ненароком нарушить непомерное количество введенных американцами барьеров. Показательно, что в обнародованных казначейством США лицензиях, якобы призванных устранить санкции, в том числе в продовольственной сфере, ни словом не упомянута ситуация с заблокированным российским агроэкспортом», — цитирует пресс-служба Посольства Андрея Леденёва.

Советник добавил, что российские поставщики зерна и удобрений, без которых невозможно разрешить проблемы глобальной продовольственной безопасности, продолжают сталкиваться с высокими страховыми расходами, препятствиями при осуществлении финансовых транзакций, логистическими сложностями.

«Дошло до того, что для высвобождения нашего зерна и химикатов из западных портов для безвозмездной передачи в бедствующие страны требуются месяцы напряженных переговоров. Непонятно, как такая ситуация соотносится с обозначенным сегодня «героическим» стремлением США нормализовать сельхозпоставки наиболее уязвимым государствам», — заключил Леденёв.

Как сообщало ИА REGNUM, США больше не могут навязывать остальному миру свою гегемонию, а конфликт на Украине оборачивается против Вашингтона, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.