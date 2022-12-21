Посольство РФ: США пытаются бездумно отыграть нагромождённые санкции
Вашингтон, 21 декабря, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Советник-посланник Посольства России в США Андрей Леденёв прокомментировал предоставление Минфином США гуманитарных изъятий из собственных санкционных режимов. По мнению дипломата, это очередная попытка Белого дома «отыграть» бездумно нагроможденные односторонние рестрикции.
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«Настрадались буквально все. Прежде всего — наименее обеспеченные страны, испытывающие беспрецедентное давление из-за спровоцированных Вашингтоном рыночных перекосов. А также бизнес, в страхе отказывающийся от операций из-за боязни ненароком нарушить непомерное количество введенных американцами барьеров. Показательно, что в обнародованных казначейством США лицензиях, якобы призванных устранить санкции, в том числе в продовольственной сфере, ни словом не упомянута ситуация с заблокированным российским агроэкспортом», — цитирует пресс-служба Посольства Андрея Леденёва.
Советник добавил, что российские поставщики зерна и удобрений, без которых невозможно разрешить проблемы глобальной продовольственной безопасности, продолжают сталкиваться с высокими страховыми расходами, препятствиями при осуществлении финансовых транзакций, логистическими сложностями.
«Дошло до того, что для высвобождения нашего зерна и химикатов из западных портов для безвозмездной передачи в бедствующие страны требуются месяцы напряженных переговоров. Непонятно, как такая ситуация соотносится с обозначенным сегодня «героическим» стремлением США нормализовать сельхозпоставки наиболее уязвимым государствам», — заключил Леденёв.
Как сообщало ИА REGNUM, США больше не могут навязывать остальному миру свою гегемонию, а конфликт на Украине оборачивается против Вашингтона, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.