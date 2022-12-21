Владивосток, 21 декабря, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Никита Кожемяко, чьи данные совпадают с данными сына губернатора Приморского края Олега Кожемяко, в декабре 2022 года ликвидировал одну из компаний, которыми владеет. Из государственного реестра юрлиц исключено ООО «НК Ресурс», работавшее в сфере производства безалкогольных напитков, передаёт ИА REGNUM.

Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олега Кожемяко Никита Кожемяко (слева)

Из ЕГРЮЛ компания была исключена 14 декабря 2022 года в связи с прекращением деятельности юрлица «путём реорганизации в форме присоединения». Правопреемником актива стало ООО «Восход», которое создано в октябре 2016 года и занимается морским рыболовством. Компания «Восход» полностью принадлежит Никите Кожемяко.

По итогам 2021 года у ООО «НК Ресурс» фиксировался чистый убыток в размере 6,7 млн рублей. Убыток был и в 2019–2020 годы, а собственный капитал имел отрицательное значение — 21,4 млн рублей.

Напомним, Никита Кожемяко являлся владельцем долей как минимум 22 юрлиц, включая ныне ликвидированные. Часть активов пополнили бизнес-портфель Кожемяко в 2022 году. Например, в октябре им приобретена доля в камчатском ООО «Посейдон ЛТД», которое работает в сфере морского рыболовства. Совладельцами компании являются Евгений Барабанов и Виталий Лесин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также на Сахалине налоговая служба пытается обанкротить рыболовецкую компанию, которой владеет бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин.