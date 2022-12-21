Москва, 21 декабря, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В органах власти России обсуждают возможность повышения пошлин на ввоз пива из стран, недружественно относящихся к РФ. Целесообразность этой меры пока подвергают оценке, сообщил «Коммерсант».

(сс) jarmoluk Пиво в продаже

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Какой будет ставка на ввоз этой алкогольной продукции и какие страны попадут под ограничения, также ещё неизвестно. Но «санкции» точно обсуждаются, проинформировали три источника издания.

Меры намерены предпринимать несмотря на то, что импорт пива в России и без того сократился примерно на 9-15% за девять месяцев 2022 года по данным Ассоциации производителей пива. Совладелец дистрибутора SVAM Group Игорь Хавский сообщил о падении поставок на треть. По его прогнозу, в 2023 году объёмы ввоза пива из-за границы могут снизиться на 50% к 2021 году из-за роста цен на этот товар. В случае повышения пошлин этот показатель будет ещё более значительным.

Также высказываются опасения о том, что иностранное пиво из-за разрабатываемых мер станет россиянам не по карману. Так, по словам основателя сети «Раковая» Евгения Ничипурука, импортное пиво из-за усложнения логистики и появления компаний-посредников уже подорожало минимум на 30–40% за год, и дальнейший рост цен будет весьма чувствителен для покупателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря правительство России сообщило о введении пошлин в 35% на ввоз ряда категорий товаров из недружественных стран. В перечень вошли товары личной гигиены, в том числе шампуни и зубные пасты, а также оружие.