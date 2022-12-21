Москва, 21 декабря, 2022, 07:04 — ИА Регнум. С концерна «Автоматика», который является частью холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех»), пытаются взыскать более 416 млн рублей. Истцом в соответствующем деле, которое арбитраж Москвы пока не принял, выступает Минобороны России, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск поступил в суд ещё 16 декабря 2022 года, но пока не распределён судье. Сумма претензий составляет 416 214 484,79 рубля.

В тот же день министерство обратилось с финансовой претензией к Центральному конструкторскому бюро морской техники «Рубин», которое работает в своей отрасли с 1901 года. В этом случае истец требует взыскать 60 276 615,41 рубля. Дело пока не принято к производству, и детали не раскрывались.

Напомним, в декабре 2022 года концерн также поставил в 14 образовательных учреждений Пензенской области станки для освоения принципов программирования учащимися.