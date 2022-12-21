Москва, 21 декабря, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Итоги встречи президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко вызвали опасения, что страны перенимают поведение США по вопросам распространения ядерного оружия и тем самым нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия, как ранее это делал Вашингтон. В МИД РФ такое предположение опровергли, пишет «Коммерсант».

Mil.ru Флаги России и Белоруссии

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Сомнения вызвало решение по оснащению белорусских самолётов СУ-25 оборудованием, которое позволит транспортировать ядерное оружие. Владимир Путин подчёркивал, что «такая форма сотрудничества» уже использовалась в США, когда они проводили «аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках НАТО на протяжении десятилетий». Александр Лукашенко назвал причиной этих действий «большие опасения, связанные с напряжением по периметру границ Союзного государства (РФ и Белоруссии), прежде всего на западе».

Вместе с тем Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) ядерным державам запрещается прямо или косвенно передавать такое оружие государствам, которые им не обладают. «Коммерсант» обращает внимание, что Россия неоднократно обвиняла США и НАТО в нарушении этого международного соглашения в сфере безопасности, а теперь фактически повторяет поведение Вашингтона по этому вопросу, указывая на то, что США первыми нарушали эти запреты.

Комментируя этот момент, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала меры по обеспечению безопасности, озвученные на встрече президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко, вынужденной реакцией «на целенаправленное развитие многолетней практики т. н. «совместных ядерных миссий» НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ также напомнили, что Россия долго проявляла сдержанность в этом вопросе и предлагала США взаимодействие в части обеспечения гарантий безопасности, но эти действия не были результативны. Это стало одной из причин введения РФ и Белоруссией контрмер, которые тем не менее не нарушают ДНЯО, подчеркнула Мария Захарова, отметив, что «сами технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия передавать не планируется».