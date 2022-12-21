Вашингтон, 21 декабря, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Американский политик Джефф Янг считает, что нужно распустить «опасную террористическую организацию» — ЦРУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

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«ЦРУ — это худшая в мире террористическая организация с момента его основания в 1947 году. Уничтожьте её сейчас же», — написал Янг в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам директора американского Центрального разведывательного управления Уильяма Бёрнса, он не видит готовности России к проведению мирных переговоров по Украине.