Вашингтон, 21 декабря, 2022, 05:25 — ИА Регнум. На Украине людей принуждают принимать украинскую культуру и пресекают использование русского языка. Об этом заявил обозреватель издания National Review Майкл Дохерти.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Он назвал законы, которыми регулируются языковые вопросы на Украине, националистическими и подчеркнул, что примерно для трети жителей страны украинский язык не родной, а потому они не интересуются его изучением.

«Это попытка принудить их принять украинскую культуру или отрезать от общественной жизни», — уверен Майкл Дохерти.

Он назвал законы, регулирующие языковой вопрос на Украине, радикальными и националистическими и призвал потребовать их смягчение или отмену.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Днепропетровске снесли памятник классику русской литературы Александру Пушкину. Такое решение было принято в рамках дерусификации и декоммунизации топонимов, связанных с Россией.