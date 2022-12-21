В США признали давление на жителей Украины из-за русского языка
National Review: запрещающие использовать русский язык на Украине законы являются национализмом
Вашингтон, 21 декабря, 2022, 05:25 — ИА Регнум. На Украине людей принуждают принимать украинскую культуру и пресекают использование русского языка. Об этом заявил обозреватель издания National Review Майкл Дохерти.
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Он назвал законы, которыми регулируются языковые вопросы на Украине, националистическими и подчеркнул, что примерно для трети жителей страны украинский язык не родной, а потому они не интересуются его изучением.
Он назвал законы, регулирующие языковой вопрос на Украине, радикальными и националистическими и призвал потребовать их смягчение или отмену.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Днепропетровске снесли памятник классику русской литературы Александру Пушкину. Такое решение было принято в рамках дерусификации и декоммунизации топонимов, связанных с Россией.