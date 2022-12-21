Ярославль, 21 декабря, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Новые обеспечительные меры наложены судом по делу о взыскании многомиллионных долгов с французской компании PowerJet S. A. в пользу двигателестроительной компании «ОДК-Сатурн» из дивизиона АО «Объединённая двигателестроительная корпорация». Арбитраж Ярославской области, где слушается дело, разрешил истцу задействовать находящиеся у него на хранении запчасти для ремонта авиадвигателей самолётов четырёх российских авиакомпаний, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Своё ходатайство истец мотивировал необходимостью срочного ремонта авиадвигателей SаМ146 авиакомпаний АО «ЯГК «Ямал», АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиакомпания «Азимут», ООО «Авиапредприятие «Газпром Авиа». Срочность «обусловлена необходимостью их эксплуатации на самолётах указанных авиакомпаний, оперативного восстановления их работоспособности путем замены запасных частей».

Истец также для возмещения убытков ответчику, которые могут возникнуть из-за использования запчастей, принадлежащих французскому юрлицу, заявил обеспечение в виде независимой гарантии. По ней АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» взяло на себя обязательство выплатить PowerJet S. A любую сумму, не превышающую 0,5 млрд рублей, если ПАО «ОДК-Сатурн» не возместит возможные убытки.

Данные о наложении новых обеспечительных мер в карточке дела появились 20 декабря 2022 года.

Напомним, в ноябре 2022 года суд уже накладывал схожее обеспечение, но тогда речь шла о ремонте двигателей самолётов авиакомпаний «Россия» и «ИрАэро».

Основной спор же касается взыскания суммы, которая превышает 9 млрд рублей и фигурирует как долги по контрактам.