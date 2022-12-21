Париж, 21 декабря, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поменял своё мнение и настойчиво заговорил о необходимости предоставления гарантий безопасности России после завершения спецоперации.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

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«Наша роль — готовить мир, и когда он наступит, потребуются переговоры. Необходимо, чтобы Россия была за столом переговоров как сторона конфликта, чтобы построить устойчивый мир», — сказал 20 декабря французский лидер в интервью двум телеканалам.

Макрон акцентировал, что категорически против дальнейшей эскалации и вовлечения Франции в конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление Макрона о том, что Россия должна получить гарантии безопасности после того, как закончится украинский кризис, вызвало негативную реакцию в Прибалтике, Польше и Чехии — и это в очередной раз свидетельствует о недееспособности политического класса Европы, 13 декабря заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.