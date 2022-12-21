Вашингтон, 21 декабря, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Илон Маск готов покинуть пост генерального директора Twitter сразу после того, как найдёт претендента на эту должность. Об этом он написал в соцсети.

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Глава компании Twitter отметил, что должность генерального директора компании займёт кто-то «достаточно глупый, кто согласится на эту работу».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Илон Маск написал, что кандидатов в управляющие Twitter нет.