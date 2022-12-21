Вашингтон, 21 декабря, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Большинство представителей бюджетного комитета Конгресса США проголосовали за открытое опубликование налоговых декларация бывшего президента страны Дональда Трампа за последние шесть лет. Об этом сообщило New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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Решение принималась после проигрыша Дональда Трампа в суде по делу о сохранении налоговой информации в тайне. Бывший американский президент был против публикаций, но суд и законодатели с ним не согласились.

За публикацию деклараций Трампа проголосовали 26 представителей Конгресса, против — 16.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря налоговые декларации экс-президента США Дональда Трампа за шесть лет были переданы минфином комитету по доходам и расходам палаты представителей Конгресса.