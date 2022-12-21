В Конгрессе США поддержали идею опубликовать налоговые декларации Трампа
Налоговые декларации Трампа будут обнародованы по решению комитета Конгресса США
Вашингтон, 21 декабря, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Большинство представителей бюджетного комитета Конгресса США проголосовали за открытое опубликование налоговых декларация бывшего президента страны Дональда Трампа за последние шесть лет. Об этом сообщило New York Times.
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Решение принималась после проигрыша Дональда Трампа в суде по делу о сохранении налоговой информации в тайне. Бывший американский президент был против публикаций, но суд и законодатели с ним не согласились.
За публикацию деклараций Трампа проголосовали 26 представителей Конгресса, против — 16.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря налоговые декларации экс-президента США Дональда Трампа за шесть лет были переданы минфином комитету по доходам и расходам палаты представителей Конгресса.