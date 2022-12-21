Москва, 21 декабря, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал архангельскому центру судоремонта «Звёздочка», который входит в дивизион «Объединённой судостроительной корпорации», в удовлетворении многомиллионного иска к Минобороны России. Решение судьи Романова может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на вердикт.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Спор шёл о взыскании 38 541 620 рублей 69 копеек долга и неустойки, но в ходе слушаний истец уменьшил размер исковых требований до 35 430 292 рублей 80 копеек, из которых 31,84 млн рублей приходилось на долг.

Иск оставлен «без удовлетворения», но детали пока не сообщались, так как обнародована только результативная часть решения.

Напомним, в 2021 году по инициативе Минобороны России центр судоремонта был внесён в реестр недобросовестных поставщиков. Обжаловать в суде решение фигурант не смог. «Звёздочка» выступала исполнителем госконтракта на сервисное обслуживание кораблей и судов Северного флота.